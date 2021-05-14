Днями в Олександрії відбувся урочистий захід до Дня матері та Дня сім’ї за участі заступника міського голови Ірини Чемерис, секретаря міської ради Вікторії Косяк, матерів та дружин загиблих воїнів АТО/ООС і військових, які продовжують нести службу на Сході України, батьків-вихователів в прийомних сім’ях і ДБСТ тощо.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Ірина Чемерис та Вікторія Косяк привітали присутніх зі святом й побажали сил, здоров’я, благополуччя, натхнення у вихованні дітей.

Подяками Олександрійської міської ради за активну громадську позицію, участь у суспільно-політичному житті територіальної громади, значний внесок у розвиток підростаючого покоління та з нагоди Дня матері були оголошені:

– матерям та дружинам учасників АТО, які віддали своє життя, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та продовжують нести військову службу. Це: Алла ГОЛИНСЬКА, Галина КОПИТОВА, Олександра КУЛИГІНА, Тетяна ТАНКОВСЬКА, Мілана ШМАГАЙЛО;

– жінкам, яким присвоєне почесне звання «Мати – героїня»: Світлані ГУЛЬКО, Світлані ОСИЧЕНКО, Ользі РУДЬ;

– багатодітним матерям: Світлані ВІННІЧЕНКО та Танзанії ЄРЖАНОВІЙ.

За активну громадську позицію, участь у суспільно-політичному житті територіальної громади, значний внесок у розвиток підростаючого покоління, вагомий вклад у розвиток сімейних форм виховання та з нагоди Міжнародного дня сім’ї подяки Олександрійського міського голови отримали батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу: Людмила та Олег БУГАЙОВІ, Людмила ВЕЛИКА, Валентина та Олександр ГУЧЕНКИ, Тетяна та Андрій КУЗЬМІНІ, Олена та Олександр ЛИСОВІ, Наталія та Артур МЕТЕЛЬСЬКІ.

Також з нагоди свята подарунки отримали прийомні сім’ї і дитячі будинки сімейного типу.

Творчі номери протягом святкового заходу виконували вокалісти та хореографічні колективи МП «Олександрійський театр».