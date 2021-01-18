Міська влада підтримує справедливі вимоги громади щодо ЖК-тарифів

На якому етапі перебуває питання про звернення громадян до Олександрійської міської ради щодо загальнодержавного підвищення ЖК-тарифів, що призвело до соціальної напруги і викликало протестні акції жителів міста – такою була тема брифінгу, проведеного з місцевими ЗМІ секретарем міськради Вікторією Косяк, повідомляє «Голос Громади».

«Від декількох фракцій політичних партій Олександрійської міської ради надійшли листи з вимогою звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради з вимогою врегулювати підвищення тарифів на ЖК-послуги і збільшити видатки на виплати соціальних пільгових компенсацій і субсидій. Подібне звернення також надала ініціативна група від олександрійців, які висловили своє невдоволення акціями протесту. Тому сьогодні в міській раді відбулося засідання голів фракцій, на якій прийнято рішення рекомендувати міському голові призначити дату позачергової сесії міської ради з питання прийняття даного звернення. Також сьогодні було прийнято рішення про створення робочої групи у складі всіх голів фракцій і секретаря міської ради, яка буде опрацьовувати спільне звернення з дотриманням усіх процедурних вимог. Тому хочу заспокоїти всіх олександрійців: влада не відвертається від виконання їхніх справедливих вимог і обов`язково буде звертатися до вищих рівнів держави з цього гострого питання, тому всі можливі маніпуляції про те, що міська рада начебто «нічого не чує і ніяк не реагує», недоречні. Проведення позачергової сесії сьогодні проговорено на 27 січня, цю дату ми будемо рекомендувати міському голові», – сказала у виступі перед ЗМІ секретар міської ради.

На уточнюючі запитання журналістів стосовно змісту майбутнього звернення міськради до вищих владних кіл Вікторія Косяк зазначила: «Вимоги місцевих політичних сил трохи різняться між собою, але загальна їхня точка зору одна – підтримати звернення міської ради з вимогою про зниження тарифів з урахуванням пропозицій ініціативної групи громадських протестних зібрань міста. І хоча Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у засобах масової інформації вже проанонсував рішення уряду про встановлення тарифів зокрема на природний газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за 1 кубометр (тобто його зниження на 30%), але ця урядова поступка буде діяти нетривалий термін – як було зазначено, «до закінчення опалювального сезону». Але ж і в квітні, як відомо, життя країни не закінчується і тому подальші кроки уряду у її тарифній політиці після закінчення цього, встановленого нею, періоду «державного регулювання тарифів» не важко передбачити. Саме з цим міркувань зміст звернення міської ради до влади і уряду країни однозначно міститиме вимогу зниження тарифів незалежно від того, яке конкретно офіційне рішення зараз прийме Кабінет Міністрів».