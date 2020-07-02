Міська влада «побила горщики» з олександрійським перевізником

Черговий конфлікт між підприємцем-пасажироперевізником та міською владою став причиною винесення рішення про заміну надавача транспортної послуги, повідомляє «Голос Громади».

Про факт недотримання перевізником пасажирів на міських громадських автобусних маршрутах О.Міщенком графіку руху йшлося на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 2 липня. Як зазначалося, цей підприємець за результатами конкурсу на міські пасажироперевезення серед інших маршрутів був нещодавно затверджений виконкомом на тимчасовий маршрут №19 «місто – Байдаківський пляж – місто». Але на регулярність рейсу цього підприємця вже неодноразово скаржилися міській владі (як офіційному замовнику послуг з перевезень громадським транспортом) жителі міста. Зокрема на засіданні виконкому ФОП О.Міщенку поставили у вину «свіжий гріх»: автобус, який курсував на міський пляж на популярну серед олександрійців водойму, одного дня виконав рейси лише зранку, а після обіду без будь-яких попереджень припинив перевезення, що знову ж таки, викликало хвилю скарг від пасажирів. Міський голова назвав такі з боку підприємця «ворожими по відношенню до міської влади і людей» і закликав застосовувати штрафні санкції до всіх суб`єктів підприємництва, які здійснюють перевезення пасажирів у місті згідно з результатом конкурсу, якщо вони порушуватимуть договірні умови. А поки що виконком ухвалив рішення замінити ФОП О.А.Міщенка на маршруті загального користування №19 тимчасовим перевізником ФОП З.О.Хованським. Окремого конкретного рішення, як саме міська влада збирається «бити по кишені» неакуратних підприємців-транспортників, виконком не ухвалював.

Нагадаємо, конкурс на здійснення пасажироперевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в Олександрії міській владі не вдавалося провести майже півроку: він неодноразово відкладався через різні проблеми (у тому числі – й з підприємцями-учасниками конкурсу) і цей процес був завершений лише нещодавно.