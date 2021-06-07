Міська влада привітала журналістів з професійним святом

Урочистість з нагоди Дня журналіста України відбулася в Олександрійській міській раді, повідомляє «Голос Громади».

Сьогодні, 7 червня відбулася зустріч працівників місцевих засобів масової інформації з нагоди їхнього професійного свята, яке відзначається в Україні 6 червня. На ній були присутні представники, а також і невеликі творчі колективи у повному складі – друкованих, електронних, теле- і радіомовних мас-медіа Олександрії та Олександрійщини. «Четверту владу» (як за традицією називають журналістику) урочисто привітала «перша влада» – міський голова Сергій Кузьменко і секретар міської ради Вікторія Косяк. Міський голова відзначив важливу роль, яку відіграють засоби інформації у становленні та розвитку місцевого самоврядування, повсякденному житті територіальної громади міста і подякував журналістам за об’єктивне висвітлення подій і конструктивну критику, яка, за його словами, «допомагає владі ставати кращою і досконалішою». Сергій Кузьменко і Вікторія Косяк вручили всім колективам святкові відзнаки (почесні грамоти) і квіти.

З нагоди цієї урочистості до Олександрії спеціально прибув з Кропивницького голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки журналістів України Петро Мельник, який поздоровив «іменинників». Дружнє вітальне слово колегам промовила також голова Олександрійської організації НСЖУ, відома в місті і за його межами журналістка Ірина Балашова. «Закріпили» свої святкові настрої і професійну солідарність «працівники пера» (а також мікрофона, теле- фотокамери та комп’ютерної «миші») колективним фото на згадку – як було зазначено, «тепло, дружньо, без поділу на своїх і чужих».