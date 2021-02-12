Міська влада привітає тренера-ветерана олександрійського футболу

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради вирішив нагородити Почесною грамотою Анатолія Акуліча – тренера і адміністратора олександрійського дитячого футболу, повідомляє «Голос Громади».

Рішення ухвалене на черговому засіданні виконкому, призначає нагороду Анатолію Акулічу за значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста та з нагоди його 70-річного ювілею. Лауреат нагороди – Почесної грамоти міської ради – всю свою трудову біографію віддав олександрійському футболу: працював тренером, обіймав посаду директора Олександрійського дитячо-юнацького спортивного клубу «Кристал», багато десятиліть відомого та популярного серед юнацтва в нашому місті. Вихованці «Кристалу» неодноразово були учасниками і призерами на кубки Всесоюзного у радянські часи, а потім у незалежній Україні – престижного і широковідомого клубу «Шкіряний м`яч». А з вихованців А.Акуліча та очолюваного ним «Кристалу» вийшли чимало футболістів, які поповнювали основні склади дорослих олександрійських команд – «Поліграфтехніки», «Олександрії» та грали в інших українських клубах. Крім того, Анатолій Акуліч тривалий час очолював Олександрійську міську федерацію футболу.

(Фото з архівів, деяким з них – понад 40 років)