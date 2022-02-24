Міська влада закликає олександрійців зберігати спокій і виваженість!

На черговому засіданні виконкому Олександрійської міської ради міський голова Сергій Кузьменко офіційно звернувся до жителів міста у зв`язку з введенням в країні та Олександрії воєнного стану, повідомляє «Голос Громади».

Міський голова повідомив про виконання міською владою, у відповідності до розпоряджень державних органів, ряду заходів, пов`язаних з введенням в державі воєнного стану. Ним підписані необхідні розпорядження про переведення органів місцевого самоврядування в посилений режим роботи. В посиленому режимі також працюватимуть органи цивільного захисту, охорони здоров’я та комунальні служби.

Військовозобов`язаним особам Сергій Кузьменко рекомендував тримати особисті документи напоготові, дослухатися до розпоряджень мобілізаційних органів і в разі отримання виконувати їх.

Всіх олександрійців міський голова закликав у цей складний час зберігати спокій і не піддаватися паніці: «У нас достатньо продуктів харчування, у нас достатньо медикаментів. Наші лікарні готові надавати допомогу як планово, так і позапланово у цілодобовому режимі всім, хто цього потребуватиме», – сказав міський голова.

Всіх жителів громади, які не працюють на стратегічно важливих об`єктах та установах, міський голова попросив залишатися вдома, виконувати всі вказівки державних органів, Головнокомандувача України та органів місцевого самоврядування.

Сергій Кузьменко також повідомив, що міська влада координує свої дії з вищими державними органами, з якими сьогодні зранку вже були проведені наради та протягом дня підтримуватиметься постійний зв`язок. Про всі подальші рішення міська влада повідомлятиме додатково, зазначив С.Кузьменко.