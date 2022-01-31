Міська влада «заморозила» тариф на теплопостачання

Виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні затвердив тарифи на теплопостачання для населення та бюджетних закладів на поточний період, повідомляє «Голос Громади».

Розглядалися розрахункові вартості теплопостачання двох підприємств: комунального «Теплокомуненерго» та приватного «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка».

Як зазначалося на засіданні, згідно з чинним меморандумом «Про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії і гарячої води», укладеним між Урядом держави та органами місцевого самоврядування наприкінці минулого року щодо незмінності вартості теплопостачання, в опалювальному сезоні 2021-2022 року тариф на тепло для населення підвищуватися не буде, не зважаючи на різке подорожчання природного газу як у світі взагалі, так і в Україні зокрема. Отож вартість централізованого тепла, яке постачає КП «Теплокомуненерго», залишається для населення Олександрії на попередньому рівні, тобто 1712,20 грн за Гкал.

Але з метою упередження збиткової господарської діяльності КП «Теплокомуненерго» та враховуючи зростання цін на енергоносії, виконком вирішив скоригувати вартість складових послуги з теплопостачання і встановив тарифи для потреб населення: без інвестиційної складової (теплолічильники) у розмірі 2435,93 грн/Гкал (з ПДВ); з інвестиційною складовою – 2523,10 грн/Гкал (з ПДВ).

Не виключається також необхідність у подальшому компенсації витрат підприємства через різницю в тарифах на електроенергію і природний газ за рахунок бюджетів різних рівнів, у тому числі й з місцевого, говорилося на засіданні. Аде економічна сторона цього питання вивчатиметься по завершенні нинішнього опалювального сезону.

Наступним виконавчий комітет переглянув тариф на теплову енергію, яку надає БФ ПП «Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка» для бюджетних установ у розмірі 2803,36 грн/Гкал (з ПДВ) і для населення – 1712,20 грн/Гкал (з ПДВ). (Нагадаємо, це приватне підприємство опалює об`єкти медичної сфери міста та один дев`ятиповерховий житловий будинок автономними котельнями на дровах).