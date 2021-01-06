Міська влада «звірила годинники» з олександрійськими військовими

5 січня в Олександрійській міській раді відбулася зустріч міського голови Олександрії з представниками військових підрозділів Нацгвардії і військового комісаріату, повідомляє «Голос Громади».

У зустрічі взяли участь міський голова Сергій Кузьменко, начальник військової частини №2269 Національної гвардії України, полковник Руслан Розенберг, керівництво Олександрійського об`єднаного військового комісаріату, ряд інших представників офіцерського складу військових підрозділів, що дислокуються в Олександрії.

Це була традиційна, чергова зустріч, мета якої – підписання угоди про шефство міської влади над місцевими формуваннями регулярних збройних сил України та військоматом. Оскільки така форма співпраці згаданих сторін існує давно й успішно, а дана зустріч – лише її пролонгація на вимоги часу і на виконання відповідного розпорядження Кіровоградської ОДА та міської влади, то у своїй вступній промові мер міста образно назвав цей офіційний захід «звірянням годинників», тобто звичайним погодженням подальших намірів на найближчі терміни. У ході зустрічі командири в/ч №2269, підрозділу спецпризначення та військовий комісар подякували міській владі за плідну співпрацю попередніх років, коротко доповіли присутнім про виконання ввіреними їм підрозділами завдань із захисту держави та забезпечення її військової могутності. Далі обидві сторони обговорили низку конкретних, робочих аспектів співпраці на найближчий час, після чого скріпили досягнуті домовленості підписами в угоді. Міський голова С.Кузьменко подякував присутнім військовим за службу.