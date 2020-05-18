Міський бюджет Олександрії не дорахувався понад 6 мільйонів. Але медавтомобіль за півмільйона все одно придбають

Дохідна частина річного бюджету міста не виконана на 6,5 мільйона гривень протягом двох «карантинних» місяців, повідомляє «Голос Громади».

Про це йшлося на останньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради під час обговорення чергового питання порядку денного щодо затвердження звіту про виконання міського бюджету 2020 року за перший квартал. Як зазначалося першими особами міської влади та начальником фінансового управління Оленою Грищенко, недонаповнення дохідної частини кошторису головним чином спостерігалося протягом березня та квітня. Якщо протягом січня-лютого виконання йшло нормальним ходом, то останні два місяці були збитковими і за образними висловлюваннями, «потягли бюджет назад» на 6,5 мільйона грн, говорилося на засіданні.

Наступним питанням на засіданні був перерозподіл бюджетних коштів у зв`язку з отриманою державною субвенцією для освіти та медицини міста загальною сумою 9 млн грн. Кошти будуть спрямовані на зарплату вчителям, інші освітні потреби, оплату праці медпрацівників, закупівлю інсуліну. 500 тисяч гривень буде виділено на співфінансування реконструкції прийомного відділення Олександрійської центральної лікарні. Також планується придбати службовий автомобіль для амбулаторії селища Олександрійського вартістю теж у півмільйона гривень (марка автомобіля не повідомлялася).

Крім того, буде виділено матеріальне заохочення на 285 тис. грн для робітників комунальних підприємств, які працювали у період карантину і майже 3 мільйони – на підтримку діяльності КП «Теплокомуненерго».

Днем пізніше всі ці фінансові проекти затвердила чергова 84-та сесія міськради.