Міський голова Олександрії “провів” дистанційний урок для першачків (ФОТО/ВІДЕО)

Сергій Кузьменко мав нагоду поспілкуватися з учнями 1-го та 3-го класів, що навчаються в Олександрійській гімназії ім. Т.Г.Шевченка, повідомляє “Голос Громади”.

В той час, коли керівник міста з робочим візитом відвідав навчальний заклад, здійснюючи огляд класних кімнат, у декількох потрапив під час проведення дистанційних уроків. Сергій Анатолійович залюбки поспілкувався по вебкамері з учнями двох класів та побажав гарного дня та успіхів у навчанні. А олександрійці-першачки були приємно здивовані, що до них на уроки завітав таких шанований гість.