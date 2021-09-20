Міський голова Олександрії взяв участь у регіональному бізнес-форумі

Днями міський голова Олександрії разом зі своєю заступницею Іриною Чемерис та депутатом міської ради Олегом Панібратенком взяли участь в ІІ регіональному бізнес-форумі УРБАН♯БІЗНЕС♯ФЕСТ, який проходив у Кременчуці, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

На форумі обговорили актуальну тему – розвиток міст в умовах пандемії та які зусилля для цього прикладаються місцевою владою.

До форуму долучились Кременчуцький міський голова Віталій Малецький, а також делегації Посольств Латвії, Литви, Словаччини, Польщі, підприємці малого та середнього бізнесу центрального регіону, представники органів місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад.

Учасники форуму ділилися кращими європейськими практиками, новими правилами та умовами співпраці бізнесу ЄС та України, досвідом, історіями успіху в умовах пандемії тощо.

Завершився регіональний бізнес-форум конкурсом стартапів, презентацією їх проєктів та нагородженням переможців.