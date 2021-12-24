Міський голова С.Кузьменко: «В Олександрію їдуть турецькі автобуси…»

Про найближчу перспективу роботи комунального підприємства «Олександрійський транспорт» детально розповів міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

«Попереднє рішення, про яке ми багато розповідали раніше, – про придбання автобусів мінського виробництва (Білорусь). Це рішення було обгрунтованим, оскільки автобуси комфортабельні і їхня ціна мала цілком прийнятний вигляд. На той час це була найкраща фінансова пропозиція (а для нашого бюджету дуже важливо – не витратити занадто багато коштів і отримати якісний транспорт). Тому ми до кінця сподівалися, що президент сусідньої держави разом зі ще одним сусіднім президентом перестане нарешті будувати «Радянський союз», вгамується після того, як він призначив сам себе президентом і припинить чинити різні негарні речі. Але з цим нам не пощастило і тепер то вже їхні проблеми: нехай вони розбираються самі з різними хворобливими явищами у своїй країні. Ми відмовилися від білоруської пропозиції через ряд чинників – в тому числі й через те, що у зв`язку з європейськими економічними санкціями Мінський автозавод зараз вже не зміг укомплектувати машини двигунами, коробками передач та іншими комплектуючими німецького виробництва, натомість пропонуючи китайську й іншу комплектацію своїх автобусів, що нас не влаштовує.

Зате пощастило в іншому: у нас є не тільки складні, а й добрі сусіди – високотехнологічна країна Турецька республіка, яка вміє не тільки мости і дороги будувати. Ми закупили такі ж, як і хотіли, 12-метрові якісні, комфортабельні турецькі автобуси, які їздять в Канаді, США, багатьох європейських країнах. Вони відповідають усім технічним вимогам, в тому числі – екології і енергоекономії. Хоча й довелося для цього провести велику додаткову роботу, але вже укладено договір, є підтвердження компанії-постачальника, «Газбанку» на фінансування цього проєкту і сподіваємося, що вже в кінці цього року (а на новорічні свята – точно) до нас приїдуть турецькі автобуси. У нас з`явиться комунальний транспорт, нові 30 робочих місць – як і було мною обіцяно олександрійцям», – сказав міський голова.

Але для того, щоб турецькі автобуси «приїхали», міській раді довелося внести деякі зміни до своїх попередніх рішень про закупівлю білоруських автобусів МАЗ, в тому числі на вимогу фінансового партнера – державного банку по змінах до кредитних вимог. Нове рішення було ухвалене на черговій сесії Олександрійської міської ради такого змісту (скорочено – ред.):

«Надати дозвіл КП «Олександрійський транспорт» на придбання на умовах фінансового лізингу 5 одиниць автобусів середньої місткості категорії М3 класу А1 марки Guleryuz GD 272 LF (виробництва Guleryuz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Tic A.S. Туреччина) та/або інших марок автобусів, які відповідають категорії М3 класу А1 з правом викупу та укладання договору з ПАТАБ «УКРГАЗБАНК» на таких умовах: термін лізингу – не більше 60 місяців;

загальна вартість предмету лізингу – 34 млн 500 тис. гривень;

перший лізинговий платіж – не більше 22 відсотків від вартості предмета лізингу разом з ПДВ, відсоткова ставка – не більше 14,5 %; комісія за управління кредитом – 1 % від вартості предмета лізингу».