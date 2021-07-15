Міський голова С.Кузьменко знову запропонував Водоканалу «жити дружно»

Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко 15 липня, на черговому засіданні виконкому, вдруге публічно звернувся до керівництва ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з приводу недотримання підприємством правил благоустрою в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

«Декілька років тому була зроблена велика робота: за допомогою коштів державного бюджету (близько 10 млн гривень) відремонтували вулицю 6 Грудня. Але підземні комунікації Водоканалу на цій вулиці як знаходилися тоді в неналежному стані, так знаходяться і зараз. Навесні я так само звертався до керівництва, певні роботи тоді підприємством були виконані, але впродовж цього літа ми знову маємо там декілька поривів трубопроводів, так само бачимо незаасфальтовані ями і просідання поверхні на місцях пошкоджень. Тому я знову звертаюся до колег і прошу, щоб вони не чекали зими і потім не розповідали, що неможливо відремонтувати покриття, бо мовляв, не відповідні температурні умови, а сьогодні привели до ладу свої комунікації, відремонтували вулицю 6 Грудня, як це і повинна робити їхня служба. Тому колеги, закликаю вас дружити і виконувати попередні домовленості, прошу від вас дотримання порядку в місті Олександрії, в тому числі – на вулиці 6 Грудня!», – такими словами міський голова закінчив свою, вже другу за рахунком, «дипломатичну ноту» до керівництва ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Нагадаємо, попереднє публічне звернення аналогічного змісту (про невиконання своїх обов`язків Водоканалом щодо відновлення асфальтового покриття після ремонту ним своїх підземних трубопроводів на вулиці 6 Грудня) міський голова С.Кузьменко зробив на черговому засіданні виконкому 8 квітня цього року.