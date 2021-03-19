Міський голова Сергій Кузьменко – про перші 100 днів роботи

Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко взяв участь у брифінгу, де доповів представникам місцевих ЗМІ про результати роботи нового складу міської влади, повідомляє «Голос Громади».

Передусім він відзначив злагоджену роботу новосформованої команди посадовців – своїх заступників, начальників управлінь, комунальних підприємств; хоча за словами міського голови, цей процес формування ще не завершений: чекають на призначення керівників управління освіти і відділ молоді та спорту міської ради. Робота керівного складу є системною і вона базується на тих програмах, які були обіцяні олександрійцям під час передвиборчої кампанії. А протягом цих ста днів у команди з`явилися і нові плани та проєкти.

За три місяці роботи Сергій Кузьменко проводив особисті прийоми громадян і їх відвідали близько 50-ти осіб, хоча насправді звернень людей було значно більше – в телефонному режимі, при різних незапланованих зустрічах тощо. Протягом цього часу виконавчий комітет ухвалив біля 250-ти робочих рішень та 135 – на сесіях міської ради. Із задоволенням перший керівник міста відзначив нинішній опалювальний сезон, який добігає кінця без ускладнень, в штатному режимі, хоча на його початку (восени минулого року) не все було так вже й «штатно» і через старі 77-мільйонні борги «Теплокомуненерго» перед газо- та енергопостачальними компаніями опалення міста стояло під великим питанням. Вирішити це питання з кредиторами Сергію Кузьменку (який на той час фактично ще й не був міським головою) вдалося через дані ним особисті гарантії.

«Будь-які плани базуються на фінансовому забезпеченні: міський бюджет на поточний рік був прийнятий вчасно і ми ставимо перед собою завдання збільшити його щонайменше на 100 мільйонів гривень, у тому числі й залучивши з державного і обласного бюджетів за відповідними вже існуючими інфраструктурними програмами розвитку.

Одним з головних завдань є якісна реконструкція, розширення і технічне переоснащення інфекційного відділення центральної лікарні. Також це ремонти доріг, на які в бюджеті запланований ресурс. Є ідея будівництва в районі навчальних закладів колегіуму та ЗНЗ №17 критої спортивної арени багатоцільового призначення, вже замовлений проєкт, на реалізацію якого передбачається близько 25 мільйонів інвестиції. Виконком ухвалив рішення ще з одного запланованого раніше напрямку – створення власного, муніципального транспортного підприємства, інвестиція ще у понад 20 мільйонів дасть можливість придбати для нього у поточному році 5 сучасних автобусів.

Питання олександрійського театру для мене є принциповим і в поточному році маємо поставити крапку у його будівництві. А тим часом у ньому, згідно з досягнутою домовленістю, вже пройшли ряд вистав професійних колективів і вони продовжуватимуться надалі. Важливими проєктами, які так само не потребують коштів міського бюджету, а є інвестиційними, залишаються реконструкції парку ім.Шевченка та міського кінотеатру. Робота по них весь час активно ведеться. Також розроблені архітектурні ескізи стосовно облаштування «зразкового двору Олександрії», що теж планувалося раніше; для початку робіт (ймовірно – навесні або влітку) буде оголошено тендер», – сказав зокрема міський голова.

Серед інших означених намірів – сприяння розвитку промисловості: наприклад, облаштування промислового майданчика-хабу на території одного з підприємств, що розташоване в географічно і логістично зручному місці Олександрії: така собі альтернатива не здійсненій попередньою міською владою ідеї індустріального парку. За словами міського голови, вже зараз є інвестори-промисловці, які не проти розмістити на такому майданчику свої виробничі потужності.

В ході обговорення Сергій Кузьменко відповів на запитання присутніх, низка яких стосувалася чи не найскладнішого – ремонтів доріг. Міський голова запевнив, що разом із запланованими на цей рік капітальними ремонтами головних міських доріг, приділятиметься увага також і давно наболілій проблемі мікрорайонів приватного сектору. «На жаль, наразі ми не маємо жодної проєктно-кошторисної документації по таких районах на поточний рік, тому я дав розпорядження розпочати їхню розробку і запевняю, в мою каденцію ми будемо виконувати дорожні роботи і в приватному секторі », – сказав Сергій Кузьменко.

Серед нинішніх, нагальних проблем було відзначено передусім загострення COVID-ситуації, внаслідок чого Кіровоградщина відсьогодні опинилася у помаранчевій зоні. «Інфекційне відділення Олександрійської центральної лікарні вже заповнене, тому буде згідно з планом залучатися для лікування хворих на COVID-19 ЛОР-відділення, а в разі подальшого погіршення ситуації, можливо, вживатимуться й інші додаткові заходи, аби сфера охорони здоров`я справлялася зі своїми завданнями. В місті розпочалася вакцинація першої черги, як це визначено законодавством», – зазначив міський голова.