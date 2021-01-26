Міський голова Сергій Кузьменко продовжує формувати свою команду професіоналів

Від сьогодні, 26 січня, роботу в Олександрійській міській раді розпочинають новопризначенні керівники управлінь, які до цього часу, відповідно до процедури, проходили в міській раді стажування.

Зокрема, управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування очолить Михайло Сулятицький.

Олександр Лукашов – призначений начальником фінансового управління.

Начальником управління приватизації, оренди майна та землі став Олег Репенько.

Поряд із цими призначеннями, міський голова Сергій Кузьменко підписав розпорядження про призначення заступниці начальника управління економіки – Людмили Борисовської.