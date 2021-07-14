Міський голова Сергій Кузьменко відповідав на питання мешканців Олександрії

Сьогодні, 14 липня, міський голова Олександрії Сергій Кузьменко провів черговий прямий телефонний зв’язок із жителями громади, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Олександрійців зверталися з питаннями, що стосувалася сфери житлово-комунального господарства, а саме, асфальтування прибудинкових територій, узаконення самовільної побудови, водопостачання будинку по вул. Діброви №80, відключення від централізованого опалення, перенесення сміттєвого майданчика по пр. Соборному №115 та інші.

По завершенню спілкування з містянами міський голова доручив начальникам підвідомчих структур вивчити дані питання, здійснити обстеження об’єктів та знайти шляхи для вирішення питань містян.