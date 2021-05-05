Міський голова Олександрії: «Це ганьба, а не комунальна послуга»

Зауваження щодо якості послуги з вивезення побутового сміття висловив міський голова Сергій Кузьменко і дав відповідні доручення, повідомляє «Голос Громади».

«Хто їздив автотрасою на Кременчук, міг бачити ту ганьбу, яка виникла через «технологію» вивозу сміття, застосовану надавачами цієї послуги, що, напевне, не зовсім відповідає санітарним вимогам», – таким спостереженням поділився міський голова С.Кузьменко на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради. І дав доручення своєму першому заступнику Юрію Гугленку опрацювати з компаніями-підрядниками, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів на міський полігон, відповідні санітарні заходи. Доручення отримав перший віце-мер так само для усунення «ганьби» цього ж типу, тільки вже спільно з новосформованою Олександрійською райдержадміністрацією та службою автомобільних доріг України – як сказав міський голова, «щоб був порядок не тільки на території міста, а й на під`їздах до нього».

Примітка: справді, якщо рухатись цією трасою у напрямку Кременчука (Полтави), то вже за декілька кілометрів до міського полігону ТПВ стає чітко зрозуміло по сумних ознаках – «ганьбі» на узбіччях дороги: головне сміттєзвалище розташоване десь неподалік… Навіть дороговкази для цього не потрібні.