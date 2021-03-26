Міський штаб визначив ситуацію з інфекційною захворюваністю в Олександрії

25 березня відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби, повідомляє «Голос Громади».

Нарада проходила у малій сесійній залі Олександрійської міської ради під головуванням начальника штабу, першого заступника міського голови Юрія Гугленка. У нараді взяли участь представники відповідних управлінь міськради, правоохоронних органів, місцевого підрозділу ДСНС, керівники ряду медичних закладів міста.

На початку засідання присутні заслухали інформацію начальника управління охорони здоров’я міськради Тамари Сакари щодо стану захворюваності на коронавірус в Олександрії. За її словами, на поточний момент у місті лікувалося 213 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Щодня фіксується близько 20 нових випадків зараження. У стаціонарі інфекційного відділення перебувають 40 пацієнтів, троє з яких перебувають у відділені інтенсивної терапії на апаратах ШВЛ. На амбулаторному лікуванні під наглядом спеціалістів перебуває 174 особи, у тому числі 3 дитини. За словами посадовця, в місті дуже складна ситуація з пневмонією: наразі захворіло 460 людей, серед яких 30 дітей. Троє дорослих потребують штучної вентиляції легенів.

Відпочатку року вже проліковано 349 чоловік, із них на стаціонарі – 219 громадян (для порівняння за весь 2020 рік лікування в стаціонарі отримало 216 людей). З початку пандемії обстеження і лікування пройшли 1056 осіб.

Начальник управління Тамара Сакара назвала загальну ситуацію вкрай напруженою і закликала присутніх провести роз’яснювальну роботу серед підлеглих щодо дотримання карантинних обмежень.

Отримали присутні також інформацію стосовно вакцинації населення міста від COVID-19. Перші щеплення отримали медичні працівники та громадські діячі – всього понад 200 осіб. На черзі ще 116 медпрацівників та весь особовий склад в/ч 2269 (150 військовослужбовців).

Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Сергій Д’ячук доповів, що в місті незабаром працюватиме своя бригада по імунізації, яка вже пройшла відповідні навчання по введенню вакцини Astra Zeneca. У подальшому склад такого персоналу в Олександрії розширюватиметься і здійснювати вакцинування зможуть всі амбулаторії, розташовані на території наших міста та району. А поки що ці завдання виконує спеціальна бригада із Знам`янки.

Головний лікар центральної міської лікарні Віктор Приходько, у свою чергу, поінформував штаб щодо наповненості лікувального закладу пацієнтами. За його словами, поточна ситуація ще не має ознак критичної: у лікарні достатньо ліжко-місць і вона готова до можливого збільшення кількості хворих. У закладі є 8 апаратів для штучної вентиляції легенів (до речі, щойно отримано новий, 8-й) та 45 ліжок для обслуговування хворих. Інфекційне відділення в повному обсязі забезпечено ліками, витратними матеріалами та індивідуальними засобами захисту для медичного персоналу. Є також повідомлення, що районна лікарня теж готова прийняти у себе хворих на інфекцію. Як зазначалося на засіданні штабу, передбачені чинним законодавством виплати медпрацівники, котрі працюють з хворими відповідної категорії, отримують.