Міст закоханих у парку Шевченка: нагородження найкращих у конкурсі «Олександрії – новий рівень!»

Про нагородження переможців конкурсу ідей «Олександрії – новий рівень!», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Фонду у Фейсбук.
За час збору заявок від олександрійців надійшло понад пів сотні заяв і це говорить про те, що люди докладають спільних зусиль та дійсно хочуть змін на краще.
У Фонді говорять, що всі надіслані ідеї гідні уваги і, можливо, вони колись стануть основою перевтілень на території міста.
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У конкурсі трьох фаворитів обрали самі мешканці Олександрії. Ними стали:
Олег Воробченко – перевтілення парку на Садовій;
Дмитро Стеблина – міст Закоханих у парку Шевченка;
Дмитро Гузів – реновація оглядового майданчика.