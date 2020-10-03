Міст закоханих у парку Шевченка: нагородження найкращих у конкурсі «Олександрії – новий рівень!»

Про нагородження переможців конкурсу ідей «Олександрії – новий рівень!», повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Фонду у Фейсбук.

За час збору заявок від олександрійців надійшло понад пів сотні заяв і це говорить про те, що люди докладають спільних зусиль та дійсно хочуть змін на краще.

У Фонді говорять, що всі надіслані ідеї гідні уваги і, можливо, вони колись стануть основою перевтілень на території міста.

У конкурсі трьох фаворитів обрали самі мешканці Олександрії. Ними стали:

Олег Воробченко – перевтілення парку на Садовій;

Дмитро Стеблина – міст Закоханих у парку Шевченка;

Дмитро Гузів – реновація оглядового майданчика.