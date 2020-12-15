Місцева поліція виявила серійного грабіжника помешкань олександрійців

Жителі Олександрії звернулись з заявою до Олександрійского відділу поліції. Потерпілі, повідомили, що невідомий проникав до помешкань та викрадав належне їм майно. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Златопiль».

Збитків нарахували на суму близько ста тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився 48-річний раніше судимий місцевий житель.

За місцем мешкання злочинця правоохоронці вилучили речові докази.

За усіма фактами доведено його причетність до 21 крадіжки приватного майна.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень триває.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.