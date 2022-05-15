Місцеві колаборанти: два підприємства на Кіровоградщині «годували» російського агресора

Працівники прокуратури спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими поліції здійснили санкціоновані обшуки на території двох підприємств, які співпрацюють з країною-агресором, – офіційно повідомляє правоохоронний орган.

«Слідчу дію проводили у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з боку осіб, які є громадянами РФ, є засновниками та власниками ряду суб’єктів господарської діяльності та здійснюють свою діяльність на території регіону.

Під час обшуків виявлено та вилучено документацію, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини вказаних суб’єктів господарювання з Російською Федерацією, зокрема між ними укладено контракти про поставку продукції та сировини.

Так, слідством встановлено, що власником 91% акцій одного з цих товариств являється закрите акціонерне товариство, яке зареєстровано в країні агресора та є активним учасником державних закупівель в РФ, замовниками яких виступають підприємства Міністерства оборони РФ та Концерн Росэнергоатом.

Крім того, встановлено, що одним із суб’єктів господарювання неодноразово здійснювалася реалізація та транспортування готової продукції до одного з підприємств, що розташоване в м.Самара, яке у свою чергу надає допомогу самопроголошеній владі, яка тимчасово окупувала частину територій Донецької та Луганської областей.

Триває слідство».

Відомо, що одним з вищезгаданих підприємств, де проводяться слідчі дії за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з боку громадян рф, є Приватноге акціонерне товариство “Олександрійська фабрика діаграмних паперів”, власником якого є громадянин країни агресора К.

Під час обшуків на ПАТ ОФДБ виявили та вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини підприємств з росією, зокрема між ними укладено контракти про поставку продукції та сировини.

Про інше підприємство, підозрюване в економічних зв`язках з агресором, поки що не повідомляється.