Місцеві покидьки «відзначились» на Військовому цвинтарі Олександрії. Таємно і підло…

9 травня на олександрійському Військовому кладовищі невідомі вчинили вандальні дії, повідомляє «Голос Громади».

На Алеї Слави Військового кладовища, яке розташоване по Куколівському шосе, вандали таємно зламали всі, встановлені там, державні прапори України. Про це з обуренням і гіркотою повідомив у соцмережі зокрема Олександр Михайлик (“Спілка учасників бойових дій на сході України”), потім повідомлення в мережі інтернет розповсюдили інші небайдужі олександрійці. О.Михайлик та інший громадський активіст Віктор Іванченко (спілка “Національний Корпус”) першими побували на місці події разом з працівниками поліції.

Того ж дня громадські організації на чолі з Олександром Михайликом оперативно відремонтували та встановили прапори на їх місце: “Пам’ятай чужинець, тут господар Українець! І знову на Алеї Слави майорять Державні стяги!”

Наразі правоохоронці займаються розслідуванням цього далеко не рядового злочину. Відеоповідомлення Олександра Михайлика можна переглянути за посиланням