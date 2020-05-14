Підприємець заплатив держслужбовцю 32 тис грн за «безкоштовне» користування приміщенням в Олександрії

В Олександрії викрили працівника Фонду держмайна, який вимагав від місцевого підприємця хабаря за користування приміщенням, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За безкоштовне користування олександрійським бомбосховищем посадовець вимагав у місцевого підприємця «презент» у розмірі 32 тисяч гривень.

Працівники СБУ області разом зі слідчими зловили держслужбовця посеред вулиці після отримання хабаря.

за позитивне «вирішення» питання щодо передачі захисної споруди в Олександрії на безоплатне відповідальне зберігання з можливістю її господарського використання.

Розпочато розслідування. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.