Мобільні групи поліції Кіровоградщини за останній тиждень перевірили понад 900 розважальних та торговельних закладів

За останній тиждень місяця поліцейські разом з представниками Держспоживслужби перевірили 905 суб’єктів господарювання, серед яких зокрема розважальні та заклади торгівлі, щодо дотримання правил карантину.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Щодня на перевірки виїжджало близько 24 мобільних групи з 220 працівниками поліції.

У результаті вжитих заходів складено 29 протоколів за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, із них 10 стосовно директорів (адміністраторів) розважальних закладів, 16 – директорів закладів торгівлі, а також 3 – стосовно водіїв маршрутних таксі.

У цілому з початку введення карантинних обмежень виявлено 220 фактів їх порушення, за якими на відповідальних осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.