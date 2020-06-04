Мобільні сервісні центри МВС Кіровоградщини відновили роботу з обслуговування водіїв: графік на червень

Внаслідок послаблення карантину мобільних сервісних центрів МВС Кіровоградщини відновили роботу, повідомляє «Голос Громади».
Жителі Кіровоградської області в червні місяці отримуватимуть послуги мобільного сервісного центру МВС за наступним графіком:
|№
|Дата обслуговування
|Розпорядок роботи
|Місце обслуговування
|2.
|05 червня 2020
|11.00 – 16.00
|смт. Петрове, вул. Святкова, 20, каб. 118
|3.
|17 червня 2020
|11.00 – 16.00
|м. Світловодськ, Героїв України, 14, кімната №20
|4.
|18 червня 2020
|10.30 – 17.00
|смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 82
|5.
|19 червня 2020
|10.30 – 16.30
|м. Новоукраїнка, вул. М.Воронного, 185
Графік виїзду мобільних СЦ в інших регіонах
Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області — (0522) 32-13-81
Мобільні сервісні центри МВС – це пересувні сервісні центри, що працюють за графіком у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.
Послуги МCЦ МВС:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія;
- прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Обслуговуватимуть громадян у МСЦ МВС два адміністратори та фахівець Експертної служби МВС.
Дні роботи мобільних сервісних центрів МВС: середа, четвер, п’ятниця.
Населені пункти та графік надання послуг мобільними сервісними центрами МВС за посиланням.
Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у регіоні на запит від органів місцевого самоврядування.
Подати запит можна у регіональний сервісний центр МВС в області. Контакти за посиланням.
Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбуці, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88. Адреси сервісних центрів МВС та відповіді на поширені питання стосовно їх послуг шукайте на сайті Головного сервісного центру МВС.