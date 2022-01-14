Молодіжна рада отримала офіційний статус

Схвалено утворення Молодіжної ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради на черговому засіданні виконкому, повідомляє «Голос Громади».

Рішення виконавчого комітету також затвердило Положення про Молодіжну раду та її персональний склад у кількості 25 осіб:

1.Андрій Миргородський, учень Олександрійського колегіуму;

2. Єлизавета Канигіна, учениця Ліцею інформаційних технологій;

3. Сергій Туркіневич, дизайнер інтерфейсів;

4. Святослава Урдюк, учениця Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – ліцей);

5. Назар Доссена, голова ГО «Олександрійці», член громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради;

6. Анна Орловська, ФОП Орловська, тренінговий центр «Мозаїка»;

7. Тетяна Тарасенко, членкиня ГО «Інша Жінка» та ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр»;

8. Кристина Коротєєва, головний спеціаліст управління соціального захисту населення;

9. Єлизавета Ілящет, учениця Олександрійського колегіуму;

10. Вікторія Скрипник, безробітна;

11. Валерія Повстяна, студентка Олександрійського педагогічного фахового коледжу ім. О. Сухомлинського;

12. Євгеній Переведенцев, безробітний;

13. Марія Телеуца, учениця Ліцею інформаційних технологій;

14. Віктор Іванченко, голова обласного осередку «Цивільний Корпус «АЗОВ» та «Національний Корпус»;

15. Віталіна Флоря, учениця НВК ЗНЗ № 9;

16. Станіслав Сітницький, студент Центральноукраїнського національного технічного університету;

17. Дмитро Колісник-Рождественський, лікар дитячої лікарні;

18. Юлія Радченко, працює в музейному центрі імені Худякової;

19. Людмила Шевченко, працює в музейному центрі імені Худякової;

20. Назар Сергієнко, студент Олександрійського коледжу культури і мистецтв;

21. Тимофій Клаупік, учень НВК ЗНЗ № 9;

22. Дарья Метка, учениця НВК ЗНЗ № 9;

23. Нікіта Когут, студент Олександрійського політехнічного коледжу;

24. Ярослав Смірнов, учень ЗНЗ № 15;

25. Катерина Карпенко, журналістка, безробітня.

Згідно зі статутом, молодіжна рада – це консультативно–дорадчий, представницький орган молодіжної політики, незалежний у прийнятті рішень, покликаний сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Олександрійської територіальної громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов`язаних з життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації і проведення молодіжних заходів та інформаційно-навчальної роботи серед молоді. Крім того, статут визначає ще цілу низку повноважень і прав Молодіжної ради. До її складу можуть входити активні, енергійні, ініціативні молоді люди віком 14-35 років, представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері тощо. Кількість членів майбутньої молодіжної ради може бути в межах 10-35 осіб. Установчі збори Молодіжної ради, які відбулися в Олександрії 28 грудня минулого року, затвердили її склад у вигляді і кількості, зазначених вище.

Для довідки: дорадчими органами при олександрійських органах місцевого самоврядування є також Громадська рада, Молодіжний парламент. Крім того, існують ще Рада ветеранів, Рада директорів промислових підприємств та інші «ради» – громадські об`єднання.