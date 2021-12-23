Молодіжний парламент Олександрії здобув грошову премію на реалізацію проєкту

Сьогодні, 23 грудня, на обласній сесії відзначили переможців конкурсу облради «Активна генерація»-2021 серед органів учнівського самоврядування, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “Гречка”.

Серед призерів – Олександрійський молодіжний парламент, який отримав премію в 13000 гривень за проєкт «Пряник, як смачний бренд міста». Діти відродили виробництво олександрійського смаколика, який випускався у 70-80-х роках двадцятого століття, – пряника округлої форми з зображенням пожежної вежі і напису «Олександрія».

Крім цього, сертифікати на реалізацію презентованих проєктів отримали:

сертифікат на 6500 гривень отримав Петрівський парламент дітей за реалізацію проєкту «Територія творчості на Каштановій». Учні створили креативне подвір’я Петрівського центру дитячої та юнацької творчості;

сертифікат на 19500 гривень вручили Вільшанському парламенту дітей за проєкт «Обрії майбутнього. Вільшанка».