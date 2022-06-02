Молодіжний рух в Олександрії: на часі – руйнувати російську імперію зсередини. А також – «олександрійський пряник», патріотичний мурал та інше

Молодіжна рада міста на своєму засіданні нещодавно обговорила ряд проєктів суспільного напрямку. Серед пропозицій: облаштування пішохідної зони на одній з головних вулиць міста; допомога з інтеграцією молоді із числа внутрішньо переміщених осіб у життя олександрійської громади, а також створення патріотичних муралів за заздалегідь розробленими ескізами на декількох міських будівлях нежитлового призначення.

А «вишенькою на торті креативу», напевне, можна вважати таку собі ідею звернення олександрійської молоді, як частини українського молодіжного руху, через соцмережі та сучасні телекомунікаційні канали до «поневолених народів російської федерації». За поясненням головуючого на нараді Сергія Греса, це звернення – до так званих «малих народів» і автономій рф щодо їхньої національної самоідентичності, історичної культури та заклик до цих народностей, які лише називаються «автономними республіками», але насправді ніякої автономії не мають через пригноблення демократичних прав, звільнятися з-під колоніального ярма. Як приклад, пан Сергій навіть зачитав можливий текст звернення до молоді республіки Башкоторстан. Правда, він зазначив, що це поки що лише загальна суть проєкту про «ідеологічний розвал» імперії зла силами їхньої ж прогресивної, молодіжної частини суспільства і ця ідея ще потребує доробки та розвитку…

А на закінчення засідання молодіжна рада переглянула документальний фільм міжнародного проєкту Docudays UA про волонтерський рух в Україні (про цей захід окремо вже розповідав «Голос Громади»).

А представники Олександрійського молодіжного парламенту провели робочу зустріч із секретарем міської ради Вікторією Косяк.

У ході спілкування вона позитивно відзначила юних парламентарів за їхню активну волонтерську діяльність, до якої долучилися члени цього дорадчого органу місцевої влади. В умовах оголошеного в Україні воєнного стану деякі члени молодіжного паламенту вимушено перебувають за кордоном (нагадаємо, до складу МП входить переважно учнівська молодь, тобто – неповнолітні особи). Але навіть ці підлітки тримають зв’язок з містом та молодіжним парламентом і продовжують віддалену співпрацю з ними.

На нараді парламентарії розповіли про деякі зі своїх останніх напрацювань: наприклад, сейф-рум (кімната психологічного розвантаження), яка створена юниими олександрійцями спільно з Львівським молодіжним парламентом. У планах також – подальша співпраця з львівськими колегами, просування призупиненого через війну власного проєкту «Олександрійський пряник», який вважають за можливе здійснити після війни та втілення інших творчих ідей.

Молодіжний парламент висловив вдячність секретарю Вікторії Косяк за підтримку у роботі.