Молодий атовець став водієм одного з агропідприємств Олександрійщини

У жовтні 2020 року до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості по допомогу в працевлаштуванні звернувся двадцятип’ятирічний учасник АТО/ООС Сергій Ільяшов.

Розповідаючи про свій трудовий шлях кар’єрному радникові, Сергій повідомив, що у 2014 році він закінчив Кіровоградський професійний ліцей, де отримав професії електрослюсаря будівельного та монтажника гіпсокартонних конструкцій. Після навчання повернувся до рідного селища Мартоноша Новомиргородського району, де працевлаштувався до місцевого СТОВ «Степове» на посаду охоронника, адже за освітою вільних робочих місць не було.

«Прийшов час і я отримав повістку на строкову військову службу у ЗСУ. Під час несення служби я для себе зробив висновок, що у майбутньому обов`язково підпишу контракт та продовжу військову справу. Так і зробив», – згадує Сергій.

Добросовісно та гідно молодий чоловік ніс військову службу у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на посаді командира танку, заступника командира взводу. Понад два роки військовослужбовець обороняв територіальну цілісність держави на Сході України. Проведений час у зоні АТО/ООС сприяв переосмисленню його життєвих позицій та цілей: Сергій вирішив поєднати військову службу зі здобуттям ще однієї професії – водія автотранспортних засобів.

Незважаючи на усі особливості військової служби, час промайнув швидко, і Сергій повернувся на свою малу батьківщину. Вирішивши всі побутові питання, переїхав до села Михайлівка Олександрійського району, де проживала його наречена, з якою він познайомився ще до призову. Життєлюбність, відповідальність, активність та рішучість молодого чоловіка не дали йому сидіти вдома: він розпочав наполегливо шукати прийнятні варіанти роботи, і, по допомогу в цьому, звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

На жаль, на момент звернення до служби зайнятості, підходящої роботи за освітою не було. Зважаючи на це, кар’єрний радник порадив молодому чоловікові звернути увагу на свої додаткові вміння та навички. Сергій розповів, що має водійські права категорії С, тож було вирішено розпочати підбір вакансій за професією водія автотранспортних засобів.

Результат не забарився: керівництво ТОВ «Улянівка – Агро», що спеціалізується на вирощуванні зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, звернулося до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості по допомогу в укомплектуванні вакантної посади водія автотранспортних засобів.

Молодий чоловік успішно пройшов співбесіду з роботодавцем і був працевлаштований. «З першого дня своєї роботи я зрозумів, що все у моєму житті добре, я маю гарну сім’ю, де все гаразд, роботу, яка мені подобається, а також вчасно виплачену заробітну плату, що додає мені впевненості у завтрашньому дні», – зазначає колишній безробітни