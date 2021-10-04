МОН: графік шкільних канікул на 2021-2022 навчальний рік

Школярі в 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Щоправда, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне – щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.

Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року

зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року

весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут – виняток.

Крім названих вище днів, школярі зможуть відпочивати в такі дати:

14 жовтня – День захисника України

25 грудня – Католицьке Різдво

8 березня – Міжнародний Жіночий день

24 квітня – Пасха

1 травня – День праці

9 травня День Перемоги

Відзначимо, що COVID-ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже в разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.