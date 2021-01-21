МОН має бажання та наміри відновити повноформатне або змішане навчання для 9-х та11-х класів

На Кіровоградщині для учнів випускних класів можуть відновити повноформатне або у змішаній формі навчання.

На думку Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, повернення учнів випускних 9 та 11 класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним та важливим. Повідомляє “Голос Громади”.

За словами міністра, вчителі мають перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Також хвилюються батьки та школярі, які протягом поточного навчального року готуються до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі.

Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення таких школярів за парти.

Він додав, що розглядається питання повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.