МОН пропонує перевести учнів на дистанційне навчання по всій Україні

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У Міністерстві освіти радять усім школам, коледжам і університетам, де встановлені жовтий або помаранчевий карантинні зони (в Україні поки немає регіонів із зеленим рівнем) перевести учнів 5-11 класів та студентів на дистанційне навчання. Винятки — учні 1-4 класів, вони можуть відвідувати школу.

У регіонах з червоним рівнем епідситуації рекомендовано продовжити при необхідності канікули.

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Також в МОН нагадали, що школи не можна відвідувати, якщо на самоізоляції через COVID-19 є близько 50% учнів і персоналу закладу. Під забороною і масові заходи з глядачами та групами, більше одного класу.

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