Монітори на театрі інформують населення про “гарячу лінію” міського голови

Нещодавно в Олександрії запрацювала “гаряча лінія” міської ради, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, з метою інформування населення та комунікації олександрійців з керівництвом міста, на площі Соборній монітори кінотеатру транслюють телефон новоствореної “гарячої лінії”, якої до цього в місті не було.

На номер телефону (0800) 751-911 можна звертатись з будь-яких питань, що стосуються життєдіяльності міста.

Графік роботи – з 8:00 до 17:00 у будні. У позаробочий час екстрені дзвінки перенаправлятимуться на екстрені служби.