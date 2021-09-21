Монтер колії: гостра потреба в робітниках на Олександрійщині

Днями для безробітних громадян Олександрійщини фахівцями міськрайонного центру зайнятості було організовано професіографічну екскурсію до відокремленого структурного підрозділу Олександрійської дистанції колії № 11 Одеської залізниці.

Мета цього заходу – надати вичерпну інформацію про пропозиції роботи, побачити внутрішній зміст професії, отримати інформацію із першоджерел, поспілкуватись як з роботодавцями, так і з професіоналами своєї справи.

Майстер шляховий Григорій Харитонов коротко охарактеризував основні напрямки підприємства та специфіку його діяльності. «Колійне господарство становить одну з найважливіших галузей залізничного транспорту, від якої суттєво залежить здійснення перевізного процесу. Тому в сучасних умовах пріоритетами розвитку залізничної мережі України є удосконалення і технічне переоснащення залізничних колій. Оскільки залізнична колія повинна постійно забезпечувати не лише безперебійний, а й безпечний рух поїздів зі встановленими швидкостями і навантаженнями, які передаються від колісної пари на рейки, то ця робота є відповідальною, адже йдеться про людське життя», – підкреслив майстер.

Він ознайомив безробітних з професією монтер колії, яка сьогодні затребувана на підприємстві, та розповів, у чому полягає робота цього фахівця.

Цей робітник виконує роботи середньої складності з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання. «Найголовніший критерій до кандидатів – це бажання працювати, – наголошує Григорій. – Адже умови праці непрості. Чи дощ, чи сніг, чи спека, а тобі потрібно бути на своєму робочому місці. Тому запрошуємо на роботу справжніх чоловіків».

До речі, робітники третього розряду мають перспективи кар’єрного зростання і, відповідно, можливість отримувати вищу заробітну плату. Заробітна плата для працівника без досвіду роботи на випробувальному терміні складає від 6000 грн, а її фактичний кінцевий рівень залежить від персональної ефективності співробітника.

Представником роботодавця було надано роз’яснення щодо соціального пакету, наявності пільг для співробітників, необхідних знань і вмінь, якими має бути наділена людина для того, щоб працювати на даному підприємстві.

Також безробітні отримали можливість більш детально ознайомитись з умовами праці безпосередньо на робочих місцях, а ті, кого зацікавила пропозиція роботи, пройшли індивідуальні співбесіди з представником роботодавця.