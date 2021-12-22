Монтерів колії потребують роботодавці Кіровоградщини

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає монтерів колії.

Станом на 22 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1646 вакантних посад. Так, наразі підприємства залізничної, гірничої, будівельної сфер області потребують 13 монтерів колії.

Роботодавці області готові платити монтерам колії від 8 000 до 9 998 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.