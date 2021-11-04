Мовний омбудсмен пропонує перейменувати понад десяток міст України

Правопис деяких міст відповідає нормам «мовного закону» і мають «російськомовний характер» .

«Підписав кілька десятків звернень до керівників місцевого самоврядування про приведення у відповідність до правопису, норм державної мови та вимог статті 41 закону про найменування населених пунктів», – заявив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Зокрема, перейменувати пропонується такі міста:

✅ Арбузинка (Миколаївська область);

✅ Сєвєродонецьк (Луганська область);

✅ Южноукраїнськ (Миколаївська область);

✅ Південне (Одеська область);

✅ Спокій (Дніпропетровська область);

✅ Первомайське (Миколаївська область);

✅ Первомайськ (Миколаївська область).

Зазначимо, згідно з нормами закону назви населених пунктів російською мовою мають писатися так, як вони звучать українською: не “Днепр”, а “Днипро”; не “Киев”, а “Кыив”; не “Харьков”, а “Харькив”; не “Северодонецк”, а “Пивничнодонецьк” и т.п.