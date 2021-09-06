МОЗ говорить про можливий локдаун в Україні

У більшості областей України ситуація з коронавірусів погіршується і найближчим часом країна із «зеленої» зони карантину виявиться в «жовтій», де будуть введені додаткові обмеження на відвідування масових заходів і спортзалів.

На думку головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, локдауну нам не уникнути. При цьому, «червоний» рівень карантину, а разом з ним і можливий локдаун, буде не раніше листопада.

При цьому, наразі МОЗ переглядає карантинні норми. До вакцинованих людей і бізнесу з вакцинованими співробітниками будуть застосовані менш жорсткі норми щодо карантину.