МОЗ озвучило професії, які попадають під обов`язкову вакцинацію

Згідно з проєктом наказу МОЗ про перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, роботодавці відсторонюватимуть від роботи нещеплених працівників, повідомляє “Голос Громади”.

“Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС — 87-88%” зазначає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно з проєктом наказу МОЗ, обов’язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

– працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

– працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

– працівників місцевих державних адміністрацій.