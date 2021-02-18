МОЗ запроваджує нові пакети медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій

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Міністерство охорони здоров’я України розширює пакети медичних послуг, які фінансуватимуться з бюджету у 2021 році. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«У МОЗ пропонують додати такі пакети послуг, як «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих і дітей в амбулаторних і стаціонарних умовах», «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах», «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Готовність до реагування на епідемії», «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах», – зазначається у тексті повідомлення.

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За його словами, водночас через епідемію COVID-19, МОЗ планує залишити пакет «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

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