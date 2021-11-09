МОЗ збільшив перелік професій, працівники яких підлягають обов`язковій вакцинації від COVID-19

З 9 грудня 2021 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників:

✅ Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

✅ Установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.

✅ Підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави («Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші).

Тих, хто не має протипоказань для щеплення та відмовиться від вакцинації, усунуть від виконання службових обов’язків без збереження зарплати чи лікарняного. Звільняти за відмову від вакцинації протизаконно.