Мрієш стати майстром манікюру – навчайся за сприяння служби зайнятості

Якщо вас приваблює nail-індустрія і ви хочете стати майстром манікюру, тоді вам, безумовно, необхідно здобути якісну спеціальну освіту. У грудні поточного року обласний центр зайнятості має змогу навчити на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Манікюрник».
Навчання за вказаною професією розпочинається 28 грудня. Термін навчання – 4,0 міс.
Умовами направлення на навчання є:
- повна/базова загальна середня освіта;
- вік особи не менше 18 років;
- медична довідка;
- особова медична книжка.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.
За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.
Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou