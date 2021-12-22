Мрієш стати майстром манікюру – навчайся за сприяння служби зайнятості

Якщо вас приваблює nail-індустрія і ви хочете стати майстром манікюру, тоді вам, безумовно, необхідно здобути якісну спеціальну освіту. У грудні поточного року обласний центр зайнятості має змогу навчити на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Манікюрник».

Навчання за вказаною професією розпочинається 28 грудня. Термін навчання – 4,0 міс.

Умовами направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou