Муніципальна варта Олександрії і комунальники на пляжі не дріматимуть

Служба «Муніципальна безпека Олександрійської міської ради» отримала завдання забезпечити охорону громадського порядку під час відпочинку людей найближчими святковими вихідними, повідомляє «Голос Громади».

Окреме доручення муніципальним правоохоронцям і комунальним службам дав міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконкому: «Цього тижня ми маємо додатковий вихідний і свято Трійці. У нас є комунальний пляж, тому управління житлово-комунального господарства прошу забезпечити комфортні умови перебування на пляжі, а муніципальній варті – порядок і безпеку під час відпочинку людей на вихідних. Прошу поставитися до цього відповідально, адже для нас принципово важливо, щоб люди під час відпочинку почувалися і зручно, і безпечно», – сказав міський голова.