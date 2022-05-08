Ми пробігли! І допомогли армії (ФОТОЗВІТ із забігу)

Ми пробігли! І допомогли армії.

7 травня в Олександрії пройшов благодійний легкоатлетичний забіг, мета якого – грошова і моральна підтримка Збройних Сил України. Спортивний захід також був присвячений Дню пам’яті жертв ІІ Світової війни та примирення, що відзначається 8 травня, як символ перемоги над нацизмом.

Легкоатлетичний забіг був організований у традиційному місці – на узбережжі Інгульця, відомому олександрійцям під народною назвою «Топольки», про що обуло офіційно повідомлено у міських ЗМІ заздалегідь. І як з`ясувалося, захід за своєю масовістю побив всі рекорди!

Так, на оголошену 9-ту годину ранку в «Топольках» зібралася така кількість різновікових ентузіастів, якої, здається, не очікували і самі організатори – до столиків реєстрації вишикувалися довгі черги. Це дітвора і підлітки з різних спортивних організацій міста, одягнені у форму своїх яскравих клубних кольорів; визнані старші «гранди» легкої атлетики міста і просто пересічні олександрійці, прихильники вільного, аматорського бігу «підтюпцем» – всі вони таким чином виявили своє єднання і підтримку наших держави і армії. (Осторонь реєстрації – столик з прозорою скринькою благодійних грошових внесків для ЗСУ, яка поступово наповнюється). Сонячний, погожий травневий ранок, панує піднесена атмосфера, усміхнені люди вітають одне одного…

Після реєстрації – офіційна частина: коротке привітання міського голови Сергія Кузьменка, його побажання олександрійцям миру і перемоги. З офіційних представників також присутні його заступниця Ірина Чемерис, начальник відділу молоді і спорту Андрій Ярошевський, директор ДЮСШ №2 Юрій Котов та інші.

І нарешті, о 10-й годині – старт. Дистанції були передбачені, як середня (1000 м) та довга (10 км). Через велику кількість учасників на 1-кілометровому забігу старт на нього відбувався аж у три етапи, разом з останнім стартували й бажаючі бігти довгу «десятку» (а таких, до речі, виявилося теж зовсім немала кількість). Всі вони проходили успішно, в гарних, майже безвітряних погодних умовах. Життєстверджуюче піднесення, азарт, енергія і позитив…

Результати забігів не фіксувалися: принцип олімпійський – «головне не перемога, а участь». Травмованих не було (якщо не рахувати поодиноких випадків легких розтягнень зв`язок внаслідок втрати форми після «зимової сплячки»), за медичною допомогою до присутніх на забігу лікарів ніхто не звертався.

І нарешті, завершальна частина: урочисте вітання найбільш стійких фінішерів десятикілометрівки та вручення їм іменних документів – пам`ятних сертифікатів. Церемонію так само провів міський голова Серій Кузьменко за підтримки вищезгаданих офіційних осіб. Вони подякували небайдужим олександрійцям за єднання, оптимізм і підтримку наших захисників.

І про кінцевий результат. Як повідомила нам («Голосу Громади») суддівська колегія, у цьому спортивно-масовому заході взяли участь 447 учасників. Наймолодшою у ньому виявилася спортсменка віком 4 роки (бігла зі своєю мамою), найстаршим був 70-річний бігун. Волонтери після забігу нарахували 26 827 гривень благодійних внесків олександрійських бігунів. Зазначається, що на ці кошти буде придбано тепловізор для українських захисників.

Забіг був організований відділом молоді та спорту Олександрійської міської ради, за участі адміністрації ДЮСШ №2 та Олександрійського Координаційного центру волонтерів.

(Примітка: «Голос Громади» (в особі автора цього матеріалу) також підтримав захід, відзначившись у ньому на довгій дистанції. Разом ми – сила, все буде Україна).