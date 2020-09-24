Минулої доби мешканці Олександрійщини п`ять разів викликали рятувальників на гасіння пожеж

Минулої доби рятувальники Олександрійщини залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях, зокрема з пошкодженням приватних домоволодінь, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Так, декілька разів вогнеборці їздили до смт Олександрійське, де гасили 1 га сухої трави та 16 м2 господарчої споруди, зокрема по вул. Першотравневій – 36 м2 господарчої споруди та майна на території приватного домоволодіння.

Також, боролися з вогнем в с. Триліси, де горіло 500 м2 сухої трави, біля с. Добронадіївка – 500 м2 Олександрійського району, та у м. Олександрія з площею займання 100 м2.