Минулої доби на Кіровоградщині ліквідували 13 пожеж у природних екосистемах

Через недбальство та неналежне поводження з вогнем у Кіровоградській області минулої доби сталося 13 пожеж – горіла рослинність, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт рятувальників.

Так, двічі такі займання гасили бійці 29-ї ДПРЧ смт Олександрівка (400 м2 сухої трави біля с. Соснівка та 200 м2 сухої трави с. Івангород Олександрівської СТГ). По одному разу гасили пожежі вогнеборці 28-ї ДПРЧ смт Компаніївка (300 м2 сухої трави між с. Коротяк та с. Березнегувате Компаніївської СТГ), 13-ї ДПРЧ смт Голованівськ (50 м2 очерету смт Голованівськ), 32-ї ДПРЧ смт Петрове (0,2 га сухої трави смт Петрове), 26-ї ДПРЧ м Благовіщенське спільно з місцевою пожежною командою с. Данилова Балка (200 м2 очерету с. Кам’яний Брід Благовіщенської МТГ), 31-ї ДПРЧ смт Новоархангельськ спільно з місцевою пожежною командою с. Нерубайка (250 м2 очерету та сухої трави с. Свердликове Новоархангельської СТГ), 30-ї ДПРЧ смт Вільшанка (600 м2 сухої трави за межами смт Вільшанка), 24-ї ДПРЧ м. Бобринець (150 м2 сухої трави м. Бобринець), 5-ї ДПРЧ м. Кропивницький (400 м2 сухої трави с. Клинці Первозванівської СТГ), 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ (800 м2 сухої трави біля с. Вільне Світловодської МТГ), 22-ї ДПРЧ смт Устинівка (40 м2 сухої трави смт Устинівка) та 23-ї ДПРЧ м. Мала Виска (50 м2 сухої трави с. Новогригорівка Смолінська СТГ).