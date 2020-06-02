Мисливці за туями знову «працюють» в олександрійських скверах

Сьогодні з ранку у сквері ім.Ю.Кравченка, що біля Палацу урочистих подій було виявлено пропажу зелених насаджень, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

В ніч з 1 на 2 червня злочинці викрали 7 туй та 3 кущі ялівцю, та ще 5 зелених насаджень вирвали та кинули поряд.

За даним фактом КП «Зеленгосп» звернулося із заявою до міського відділу Нацполіції.

Якщо ви стали свідком цього інциденту — телефонуйте до муніципальної безпеки міської ради за тел. (095) 474-23-25, чергового міської ради за тел. 7-23-95 або до Нацполіції за номером 102.