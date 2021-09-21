«Мистецтво потребує жертв» (грошових)

В Олександрійській дитячій музичній школі, музичній школі селища Олександрійське та Олександрійській художній школі запроваджено нові тарифи на оплату навчання, повідомляє «Голос Громади».

З початком нового навчального року у вищеперелічених державних школах естетичного виховання дітей встановлено новий розмір оплат за навчання. Їх затвердив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні за клопотанням директорів мистецьких шкіл.

Отже, з вересня 2021 р. розмір щомісячної плати за навчання в Олександрійській дитячій музичній школі такий:

Гра на фортепіано – 200 грн; гра на гітарі – 200 грн; гра на баяні, акордеоні – 150 грн; гра на духових інструментах – 180 грн; гра на струнно-смичкових інструментах – 180 грн; гра на домрі – 120 грн; гра на ударних інструментах, ксилофоні – 180 грн; клас вокалу – 220 грн; навчання в підготовчих групах (0 кл.) – 150 грн.

В дитячій музичній школі «Перлина» селища Олександрійське:

Гра на фортепіано – 150 грн; гра на гітарі – 140 грн; гра на баяні, акордеоні – 130 грн; гра на духових, струнно-смичкових, ударних інструментах – 130 грн.

Навчання в Олександрійській дитячій художній школі – 130 грн.

Разом з тим рішення виконкому звільняє від плати за навчання у співвідношенні 25% від загальної кількості учнівського контингенту:

– дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

– на поточний навчальний рік особливо обдарованих дітей, які протягом попереднього навчального року здобули щонайменше три призових місця на дитячих та юнацьких конкурсах, що входять до Реєстру дитячих та юнацьких фестивалів та міжнародних конкурсів.

(Для довідки: попереднє рішення про розміри щомісячних плат за навчання в олександрійських мистецьких школах ухвалювалося виконкомом у серпні 2019 року; тепер воно втратило чинність).

(Фото архівне)