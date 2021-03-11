Мистецтву мулярської справи навчать у Харкові та Сєвєродонецьку

Професія муляра є однією з найзатребуваніших професій будівельної галузі. Муляр бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових та інших споруд із природних та штучних будівельних матеріалів. Станом на 09 березня поточного року, у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості наявні 5 вакансій мулярів. Своїм робітника роботодавці готові платити від 6000 до 9215 грн.

Для бажаючих отримати професію муляра, за сприяння обласного центру зайнятості у березні поточного року розпочинається навчання одразу в двох навчальних закладах. Так, 16 березня на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається професійне навчання групи безробітних за зазначеною професією. Термін навчання – 5 місяців.

Професійне навчання на базі Луганського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається 22 березня й триватиме 4,4 міс.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou