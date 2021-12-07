На аварійному перехресті в Олександрії зіткнулися відразу три автомобілі

Не перестає бути на слуху олександрійське перехрестя біля АЗС “ОККО”, яке славиться частими аваріями, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогоднішній день не став виключенням. На аварійному перехресті зіткнулися відразу 3 автомобілі. Автомобілі зазнали значних ушкоджень. Через сильний удар в одного вивернуло заднє колесо, в іншого розтрощений капот.

Негода, погана видимість, слизька поверхня, недотримання швидкісного режиму, несправність механізму… Що стало причиною ДТП з`ясовує поліція.

Нагадаємо, що незабаром на даному перехресті встановлять світлофор. Джерело: Кіровоградська правда