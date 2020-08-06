На автодорозі Кіровоградщини водійка ледве не загубила бампер від свого авто

Днями, на автошляху М-12 (“Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”) поліцейські, які були на патрулюванні, помітили автомобіль, у якого під час руху поступово відривався бампер, повідомляє “Голос Громади” на сторінку “Патрульна поліція Кіровоградської області” у фейсбук.

Правоохоронці одразу ж зупинили авто, яким кермувала жінка. Вона розгубилась, адже не знала, що робити.

Патрульні допомогли прикрутити бампер на місці за допомогою підручних засобів.

Громадянка подякувала охоронцям порядку за те, що не лишись осторонь та допомогли їй.