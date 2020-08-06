На автодорозі Кіровоградщини водійка ледве не загубила бампер від свого авто

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Днями, на автошляху М-12 (“Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”) поліцейські, які були на патрулюванні, помітили автомобіль, у якого під час руху поступово відривався бампер, повідомляє “Голос Громади” на сторінку “Патрульна поліція Кіровоградської області” у фейсбук.

Правоохоронці одразу ж зупинили авто, яким кермувала жінка. Вона розгубилась, адже не знала, що робити.

Патрульні допомогли прикрутити бампер на місці за допомогою підручних засобів.

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Громадянка подякувала охоронцям порядку за те, що не лишись осторонь та допомогли їй.

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